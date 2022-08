Wenn ein Zyniker Geburtstag feiert

Erich (Thorsten Böhner, 2. von links) möchte sich an seinem Geburtstag am liebsten verkriechen, doch die liebe Familie spielt nicht mit: weder Ehefrau Helga (Theresa Wagner, ganz links), noch Schwiegermutter Hetti (Marina Spenner, 2. von rechts) oder Schwägerin Evelyn (Marie Finke, ganz rechts). Die Spielgemeinschaft Harth-Ringelstein präsentiert in diesem Herbst wieder ein Stück. Der Vorverkauf für „Genug ist nicht genug“ startet voraussichtlich am 1. September.

Foto: Spielgemeinschaft