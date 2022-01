Wenn es heimlich Frühling wird

Mit dem Frühling ist das in Deutschland so eine Sache: Für die Meteorologen beginnt er am 1. März, der kalendarische Beginn ist der 20. März. Doch die Natur hat ihre eigenen Gesetze. Denn es gibt einen Hinweis darauf, wann Witterung und Pflanzen das Frühjahr an einem bestimmten Ort einläuten: die Blüte der Hasel.

Blüte der Hasel läutet phänologischen Vorfrühling ein – Zeigerpflanzen belegen auch in Warburg die Klimaveränderungen

Die Blüten der Hasel zeigen sich je nach Region bereits im Januar und läuten laut phänologischem Kalender den Vorfrühling ein. Entdeckt hat sie Jan Preller, Leiter des Waldinformationszentrums Hammerhof, kürzlich bei einem Spaziergang in Borchen.

Daraufhin hat er auch rund um den Hammerhof die Augen offen gehalten und sich die Hasel in seinem Beritt genau angesehen. „Hier in Hardehausen blüht die Hasel noch nicht so richtig. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil wir hier im Kreis Höxter ein ganzes Stück weiter östlich – und damit auch ein Stück weiter im kontinentaleren Klimabereich – sind als auf der anderen Seite der Egge“, weiß der Experte.

Entwicklungsstand der Blüten ist unterschiedlich

Der Entwicklungsstand der Blüten an unterschiedlichen Sträuchern am selben Standort sei auch recht unterschiedlich. „Je nach Wetterlage wird dann in den nächsten Tagen und Wochen auch die Hasel hier bei uns blühen. Die Leute können das ja mal individuell beobachten“, rät Jan Preller.

Die so genannte „Phänologie vor der Haustür“ sei sehr spannend und war früher wichtig, weil moderne Prognoseverfahren fehlten. Aber auch heute noch arbeiten die Meteorologen mit phänologischen Zeigerpflanzen, um die Jahreszeiten einzuordnen und auch, um Veränderungen des Klimas zu belegen. Auch für die Landwirtschaft ist die Phänologie essenziell, denn ihre Arbeiten sind an Naturphänomene und den Jahreszeitenlauf gekoppelt. Von der Beobachtung der Pflanzenwelt profitieren auch Allergiker. Informationen darüber, welche Pflanzen gerade blühen, machen es ihnen leichter, ihre gesundheitliche Belastung abzuschätzen.

Der ein oder andere bemerkt die Hasel eventuell zunächst erstmal durch ein kräftiges Niesen, weil er auf die Pollen der männlichen Haselkätzchen reagiert. Das sind die hängenden, gelben „Bommel“, aus denen im ausgereiften Zustand dann der gelbe Staub ausweht und die winzigen kleinen Pollenkörnchen freigibt, auf dessen Proteine viele Menschen allergisch reagieren.

Hasel ist eine Zeigerpflanze

„Die Hasel ist zusammen mit dem Schneeglöckchen und der Schwarzerle eine Pflanze des Vorfrühlings“, erklärt Jan Preller. Dabei schwankt die Haselblüte stark, sie kann auch im Winter blühen. Die langjährigen Auswertungen der Phänologen zeigen aber, dass sich die Blüte nach vorn verschiebt. Damit ist die Hasel, eine Zeigerpflanze für den laufenden Klimawandel.

„Obwohl die frühe Haselblüte ein weiterer Hinweis auf das sich verändernde Klima sein kann, freue ich mich über dieses erste Anzeichen des Frühlings jetzt im Winter“, sagt Preller. Und er erkennt noch weitere Boten, die Mut machen in dieser trüben Jahreszeit: „Die Tage sind mittlerweile schon wieder spürbar länger, die Vögel sind deutlich lauter, weil die Revierabgrenzung schon läuft, die Eulen, insbesondere der Uhu balzt.“ Aber der Experte weiß: „Trotz Klimawandel und Haselblüte kann der Winter – auch mit Schnee – noch wochenlang anhalten und eventuell erst in ein paar Wochen kommen. Das ist so und hat ebenfalls schöne Seiten. Die Natur hat eben ihre eigenen Gesetze.“