Wenn es zischt und kracht

Im Pelizaeus-Gymnasium knallt‘s. Nicht etwa weil die Stimmung wegen der nicht enden wollenden Pandemie so angespannt wäre, sondern wegen „Jugend forscht“. Mit Leuchtknallfröschen beschäftigt sich eines von zwei Projekten, mit dem die Schule an dem Wettbewerb beteiligt ist.

Gleich zwei Schülergruppen versuchen Knallerbsen zum Leuchten zu bringen. „Sie sollen nicht nur knallen, sondern in verschiedenen Farben abbrennen“, erläutert Leoni Steinbeck (11) aus der Klasse 6e: „Eine Knallerbse ist dann grün, eine andere gelb, eine andere rot.“ Emilyna Hadasch (11) ergänzt, man habe etwas für Kinder für Silvester entwickeln wollen, „das nicht so gefährlich ist“. Auf dem Weg zur leuchtenden Knallerbse habe man mit Knallfröschen experimentiert, die an einer Schnur angezündet werden, erläutert Jan Kasper (13) aus der 8e.