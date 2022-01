Wenn Hecken zu hoch und Kinder laut sind

Steinhagen

Der Apfel fällt doch zu weit vom Stamm, fault auf Nachbars gepflegtem Rasen vor sich hin. Die hohen Sträucher an der Grundstücksgrenze werfen ungewollten Schatten auf das Gemüsebeet, ihr Laub sorgt schon lange für ein Ärgernis, die Kinder spielen zu laut, Bälle fliegen immer wieder über den Zaun. Und irgendwann platzt dem besagten Nachbarn der Kragen, er will endlich juristisch eine Entscheidung, was die Familie nebenan darf, will vielleicht sogar Schadenersatz. Ein Fall für Carsten Scheele, Steinhagens neuen Schiedsmann.

Von Klaus-Peter Schillig