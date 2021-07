Wenn Helfer Hilfe brauchen

Willkommen in Herford: Landrat Jürgen Müller (links) begrüßt den neuen Polizeichef. Uwe Köhler war zuletzt zweieinhalb Jahre Leiter des Bielefelder Staatsschutzes. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in Leopoldshöhe. In seiner Freizeit fährt er gerne Motorrad und Ski.

Foto: Moritz Winde