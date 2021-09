Wenn Jugendliche nur sich selbst haben

Paderborn

Nach dem Klima befasst sich die Kinder- und Jugendtheatersparte des Paderborner Theaters in der neuen Spielzeit mit Demokratie. Den Anfang macht das Stück „Wutschweiger“, in dem es um Kinderarmut geht, die bekanntlich die Teilhabe junger Menschen am gesellschaftlichen Leben massiv einschränkt. Das Zwei-Personen-Stück der belgischen Autoren Jan Sobrie und Raven Ruëll hat am Donnerstag, 9. September, Premiere in der Gesamtschule Elsen und steht ab Ende des Monats auch auf dem Spielplan im Theater.

Von Dietmar Kemper