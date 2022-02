Wenn Kehrbesen Feg-News verbreiten

Delbrück

„Wir hatten in den letzten Monaten viel zu tun; Klopapier horten, Brot backen, na sie wissen schon, deshalb konnten wir nicht auftreten. Aber jetzt sind wir sowas von 2019“, begrüßte Wiwaldi die rund 200 Gäste in der Delbrücker Stadthalle. Auf der Bühne schlüpften Martin Reinl und Carsten Haffke während ihrer gut zweistündigen Show „Unter Puppen“ in mehr als 40 verschiedene Rollen oder besser Puppen.

Axel Langer