Wenn Klassenfotos eine Krise auslösen

Saisonauftakt in der Delbrücker Stadthalle – Kabarettformation „Lehrgut“ bringt 250 Zuschauer zum Lachen

Delbrück

Ein Kreis schloss sich am Sonntagabend in der Delbrücker Stadthalle mit dem Auftritt der Kabarettformation „Lehrgut“. „Lehrgut mussten wir als erste Veranstaltung im März 2020 coronabedingt absagen, nun ist ‚Lehrgut‘ die erste Veranstaltung, die wieder stattfinden kann. Wir sind sehr glücklich“, begrüßte die Geschäftsführerin der Stadthalle, Anja Bauer, die 250 Gäste in der ausverkauften Stadthalle.

Von Axel Langer