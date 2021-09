Wenn Kunst auf Technik trifft

Ein Künstler muss seine Technik beherrschen, wenn etwas Bemerkenswertes entstehen soll. Und Technik ist, wenn sie gut ist, in gewisser Weise auch eine Kunst. Beide Welten verbindet das Bad Wünnenberger Unternehmen Wöhler Technik am Sonntag, 26. September.

Zum zweiten Mal nach der erfolgreichen Premiere 2018 ist unter der Überschrift „Kunst und Technik“ eine Ausstellung in der Werkshalle des Unternehmens am Wöhler-Platz 1 zu sehen. Eigentlich, erzählt Geschäftsführer Johannes Lötfering, habe man geplant, die Veranstaltung im Turnus von zwei Jahren zu organisieren. Doch wie so viele andere fiel auch sie der Corona-Pandemie zum Opfer. Mit einem Jahr Verspätung soll sie nun nach den dann geltenden Schutzmaßnahmen (Stichwort: 3G) nachgeholt werden. Geöffnet ist die Ausstellung, moderiert von Julia Ures, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind willkommen.