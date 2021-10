Wenn Männer unter sich sein möchten

Frühstückskreise in der Stephanus-Gemeinde bieten interessante Themen und Treffen an – Nachwuchs dringend erwünscht

Hiddenhausen

Die Männerfrühstückskreise in der Gemeinde Hiddenhausen bietet Orte an, in denen Männer tatsächlich unter sich sind. Allerdings plagen auch sie Nachwuchssorgen. Die Herren würden sich über jeden neuen Rentner freuen.

Von Karin Koteras-Pietsch