Wenn Opa zum alten Knacker wird

Die Wünnenberger Heimatfreunde stellen sich in diesem Jahr einer großen Herausforderung. Am Hassel, gleich in Sichtweite der alten Grandmühle, haben sie auf 500 Quadratmetern ein Flachsfeld angelegt. Die Idee ist, vergessenes Handwerk wieder aufleben zu lassen. Und schließlich gab es in Wünnenberg um 1830 sogar eine staatlich-königliche Spinnschule – für Mädchen und Jungen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar