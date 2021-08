Wenn Schachtabdeckungen klappern und nerven

Delbrück

Ärgern Sie sich über lose Schachtabdeckungen in „ihrer“ Straße, vor ihrem Schlafzimmer? Über den Lärm, wenn Autos und Lastwagen darüber hinweg rattern? Über zu hoch stehende Deckel, über Stolperkanten, über abgesackten Asphalt oder über brüchig gewordene Pflastersteine unmittelbar an den Schachtabdeckungen? Dann sollten Sie sich an die Stadtverwaltung wenden.

Von Jürgen Spies