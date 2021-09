Wenn Singen nicht gleich Singen ist

Halle

Im Haller Eventcenter wurde beim ersten Konzert seit eineinhalb Jahren von den Fans laut und leidenschaftlich mitgesungen - ohne Maske, was rechtlich in Ordnung war. Doch in der evangelischen Kirche müssen die Gläubigen beim Mitsingen eine Maske aufsetzen. Warum ist das so? Der Leiter der Haller Ordnungsbehörde hat eine Erklärung.

Von Stefan Küppers