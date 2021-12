Am Klinikum Rosenhöhe in Bielefeld leitet Dr. Beate Herbig eine neue Adipositas Klinik

Bielefeld

Menschen, die unter Fettleibigkeit leiden, haben jetzt eine neue Adresse in Bielefeld: die Adipositas Klinik am Klinikum Rosenhöhe. Start war am 1. Dezember. Ab sofort können Termine für das nächste Jahr vereinbart werden.

Von Kerstin Sewöster