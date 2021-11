In der Paderhalle lauschten auf Einladung der DAK-Krankenkasse etliche Paderborner und darüber hinaus einem ebenso lehrreichen wie unterhaltsamen Vortrag, in dem es um eine der schönsten Nebensachen der Welt ging: das Essen. Für Gote steht fest: „Gutes Kochen und Essen ist gesund.“ Und Froböses Botschaft lautet: „Wer abnehmen will, muss essen.“ Doch was? Und: Was ist mit Bewegung?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar