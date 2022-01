Wer darf den Millionen-Anbau planen?

Erweiterung und neue Sporthalle an der Realschule Bünde-Mitte: Teilnehmer für Architekten-Wettbewerb ausgelost

Bünde

Um dieses Bünder Millionen-Projekt reißen sich Architekturbüros im In- und Ausland: 222 Planer haben sich in einem von den Kommunalbetrieben (KBB) EU-weit ausgeschriebenen Wettbewerb dafür beworben, die Entwürfe für die inklusionsbedingte Erweiterung der Realschule-Mitte (RSM) inklusive neuer Sporthalle liefern zu dürfen. Per Losentscheid wurde der Kreis der Interessenten nun eingeschränkt.

Von Daniel Salmon