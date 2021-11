„Wer eine Seele rettet, rettet die Welt“

Die unglaubliche Geschichte des Unternehmers Oskar Schindler, der im Zweiten Weltkrieg in seiner „Deutsche Emailwarenfabrik DEF“ rund 1000 jüdische Zwangsarbeiter beschäftigte und sie so vor dem Untergang im nationalsozialistischen Vernichtungslager bewahrte, war am Samstag als Theaterstück zu erleben.

In der Bearbeitung von Florian Battermann, einem der meistgespielten Bühnenautoren Deutschlands, und unter der Regie von Lajos Wenzel hat die Konzertdirektion Hannover mit zwölf Schauspielern die historisch belegten Begebenheiten auf der Bühne lebendig werden lassen. Es war, als wäre der Nationalsozialismus mit seiner perfiden Tyrannei wieder auferstanden: die herrischen Wachmänner in ihrer kantigen Kostümierung, wie sie großspurig den Führer preisen, Frauen erniedrigen und sich an Alkohol laben (großartig: Armin Riahi als Chef des Lagers Plaszow), dagegen die ärmlich gekleideten Juden in ihrer bescheidenen Lebensfreude beim Schabbat (großartig hier unter anderem Hannes Ducke als Itzhak Stern und Werner H. Schuster als Josef Aue bei der Rezitation hebräischer Gebete und Gesänge). Daniela Eichstaedt hat mit ihrer eindrucksvollen Kostümausstattung eine beklemmende „Zeitreise“ verwirklicht.