Wer fängt an und was kostet das?

„Obwohl vorab bereits nachgefragt, kam in einem Gespräch mit dem Projektträger Jülich und einem Vertreter der Staatskanzlei NRW erstmals die definitive Aussage, dass die angedachte anteilige Finanzierung des Eigenanteils mit den 300.000 Euro aus dem Förderprogramm ‚Moderne Sportstätte 2022‘ nicht zulässig ist. Vielmehr würden die 300.000 Euro von den Gesamtkosten abgezogen und nur der verbleibende Betrag würde mit 45 Prozent gefördert“, teilte die Verwaltung im Hauptausschuss mit. Die Gesamtkosten für einen neuen Kunstrasenplatz sowie die Sanierung des Umkleidegebäudes in Bredenborn würden nach aktuellen Kalkulationen 646.424 Euro betragen – der Eigenanteil der Stadt liegt somit mindestens bei 356.039 Euro. Die Sanierung des Tennenplatzes und der Neubau des Umkleidegebäudes in Kollerbeck würden 730.000 Euro kosten, an denen sich die Stadt mit mindestens 401.500 Euro beteiligen muss.

