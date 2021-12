Wer folgt Judith Pirscher in der Bezirksregierung?

Wer soll die Nachfolge von Judith Pirscher (53) an der Spitze der Bezirksregierung Detmold antreten? Wie berichtet, wechselt die noch amtierende Regierungspräsidentin nach Berlin und wird beamtete Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das die FDP-Politikerin Bettina Stark-Watzinger von Anja Karliczek (CDU) übernommen hat. Pirscher ist Mitglied im FDP-Bundesvorstand und hat den Koalitionsvertrag mitverhandelt.

FDP hat Vorschlagsrecht – Was passiert nach der Landtagswahl? – Abruszat ein Kandidat

Zu ihren Beweggründen hat sich die politische Spitzenbeamtin am Montag in einer Mitteilung geäußert: „Ich fühle mich geehrt, für dieses Amt ausgewählt worden zu sein. Die Arbeit als Staatssekretärin im BMBF ist eine Herausforderung, die ich mit Respekt und großer Freude annehmen werde. Ich werde sehr gern daran mitwirken, das Aufstiegsversprechen für ganz Deutschland der neuen Bundesregierung in die Tat umzusetzen.“