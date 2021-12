Wer Gin will, muss schnell sein

Was für ein Erfolg! Gerade erst vor einer Woche haben Destillateurin Anne Untiedt und Brennmeister i.R. Horst Feye den neuen Premium-Gin vorgestellt, den sie für das Historische Museum Steinhagen in ordentlicher Menge kredenzt haben – da wird der geistige Genuss bereits knapp, weil er dem Museums-Team geradezu aus den Händen gerissen wird.

„Wir sind vom Erfolg des neuen Gins eingeholt worden“, berichtet Museumsvereins-Vorsitzender Erhard Glösenkamp mit einer Mischung aus Stolz und Staunen. „Am Samstag, 4. Dezember, stehen von den gerade erst 250 abgefüllten Flaschen – Glasflaschen und Tonkruken – noch etwa 40 restliche zum Verkauf.“

Grund genug, bald nachzulegen – was allerdings nicht so einfach ist: „Da auch wir von den Zulieferern der Zutaten abhängig sind, können wir vermutlich erst am Dienstag oder Mittwoch sagen, ab wann genau wir wieder neue Flaschen abfüllen und verkaufen können“, erklärt Glösenkamp. „Wir tun alles, um die Dinge zu beschleunigen, und informieren dann per Aushang am Museum und in der Zeitung“, verspricht er.

Das Historische Museum Steinhagen bietet wie üblich am Samstag von 15 bis 17 Uhr den Verkauf seiner Erzeugnisse an der Tür an. Mehr zum Museum: www.historisches-museum-steinhagen.de