Wer hier sitzt, möchte mitgenommen werden

Eine Dorf-App, ein Elektro-Dorfauto, die Verlegung von Glasfaser in Eigenregie – Digitalisierung wird in Etteln groß geschrieben. Jetzt gibt es ein neues Angebot: die digitale Mitfahrbank. Wer auf dieser Sitzbank an der Gemeindehalle Platz nimmt, signalisiert, dass er auf eine spontane, kostenlose Mitfahrgelegenheit im Auto zu einem bestimmten Ziel hofft.

Das Angebot ist in vielen Kommunen und Städten bereits etabliert. Etteln geht aber noch einen Schritt weiter und hat die Mitfahrbank digitalisiert: Die Anzeige der Fahrtziele erfolgt nicht über die üblichen Schilder zum Umklappen, sondern über eine Tastatur an der Bruchsteinwand. Hier kann das gewünschte Fahrtziel ausgewählt werden, dass dann auf einer digitalen Anzeige erscheint. Gleichzeitig erfahren alle Nutzer der Dorf-App – aktuell 638 –, dass jemand auf der Mitfahrbank sitzt und wohin er will. „Nach 15 Minuten werden die Digitalanzeige und auch die Mitteilung in der Dorf-App automatisch gelöscht“, sagt Ortsvorsteher Ulrich Ahle: „Diese Form der digitalen Mitfahrbank mit Anbindung an die Dorf-App ist in Deutschland einmalig.“

Erfunden in Etteln

Erfunden und gebaut wurde alles in Etteln. Ferdi Voß hat in seinem Schweißtechnikbetrieb die Bank nebst Beschilderung und auch die Aufhängung der Digitalanzeige gebaut. Jörg Isermann hat mit den schlauen Köpfen seines Beratungshauses die Digitalisierung vorgenommen: „Die Digitalanzeige wird über einen Minicomputer angesteuert, der sich hinter der dicken Bruchsteinwand befindet. Dieser ist mit dem Internet verbunden und überträgt das angezeigte Fahrtziel automatisch auf die Dorf-App.“

Ortsvorsteher Ulrich Ahle: „In Etteln sind wir durch den Öffentlichen Personennahverkehr ausgezeichnet angebunden. Alle 30 Minuten ist man mit dem Bus nach 22 Minuten im Stadtzentrum von Paderborn.“ Schwieriger zu erreichen sind die anderen Borchener Ortsteile, wie Elmar Schäfer, Vorsitzender von „Etteln aktiv“ erläutert: „Mit dem Auto benötige ich 10 Minuten für die Strecke von Etteln nach Dörenhagen. Mit dem Bus muss man über Paderborn fahren und es dauert über eine Stunde. Daher haben wir uns Gedanken zu alternativen Mobilitätsformen gemacht.“

Über eine Tastatur lassen sich die Zielorte eingeben, die dann für 15 Minuten in der App und auf der Anzeige zu sehen sind. Foto: E. Schäfer

Leader-Projekt

So wie Dorf-Auto und Dorf-App wurde auch die digitale Mitfahrbank zu 65 Prozent über das Leader-Programm Südliches Paderborner Land und zu 35 Prozent durch die Gemeinde Borchen gefördert, erläutert Bürgermeister Uwe Gockel: „Die innovativen Ideen sind in der Dorfgemeinschaft entstanden und die Arbeit ist ehrenamtlich durchgeführt worden. Ein deutliches Zeichen dafür, dass es Etteln gelungen ist, ein traditionell hohes ehrenamtliches Engagement aus der Vergangenheit auch in digitale Projekte zu überführen.“

Digitalisierung im Ort

2018 gab es die erste Zukunftskonferenz zum Thema mit bundesweit anerkannten Referenten. Danach hat die Dorfgemeinschaft in ehrenamtlicher Eigenleistung 30 Kilometer Glasfaser im Außenbereich ‚bis zur letzten Milchkanne‘ verlegt und damit allen die Möglichkeit zur digitalen Teilhabe verschafft. Anfang 2020 wurden das mit dem Internet verbundene Elektro-Dorfauto ettCAR und die digitale Dorf-App Crossiety eingeführt. Einmalig hierbei ist, dass die aktuellsten Nachrichten aus der App auch auf einem digitalen Aushangkasten im Schaufenster der Bäckerei Zacharias dargestellt werden.