Wer in Nibblebridge lebt, lebt gefährlich!

Borchener Künstler um Nelo Thies laden am 12. und 13. November in den mörderischen Ort Nibblebridge ein. Dort gibt es Klatsch und Tratsch und den ein oder anderen Mord. Das Prequel zum Dinnerkrimi wird im Mallinckrodthof aufgeführt.

Swing-Musik, Tee-Gesellschaften und Vogelbeobachtungen: Im beschaulichen Örtchen Nibblebridge in England könnte alles so schön sein. Wären da nicht all die Morde und Toten. Denn wer im Jahr 1936 in Nibblebridge lebt, lebt gefährlich! Hier verbirgt wirklich jeder ein oder sogar mehrere Geheimnisse, die um jeden Preis geschützt werden müssen. Notfalls auch mit einem Mord!