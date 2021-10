Wer ist die falsche Schlange?

Was hat es mit dem Brief auf sich, den Pflegerin Alice (rechts, Astrid Rashed) an Annabel (Gerit Kling) bei ihrer Ankunft überreicht? Knapp 200 Gäste haben das Stück „Falsche Schlange“ im Pädagogischen Zentrum verfolgt.

Foto: Verena Schäfers-Michels