Wer kennt diesen Räuber?

Nach Polizeiangaben hat sich der Vorfall am frühen Donnerstagmorgen, 28. Oktober, ereignet. Die 18-Jährige war gegen 4.20 Uhr auf der Arndtstraße in Richtung Große-Kurfürsten-Straße unterwegs. Als sie sich auf der Höhe eines Parkplatzes befand, hörte sie hinter sich schnelle Schritte.

Plötzlich zog ein Mann derart kräftig an ihrer Handtasche, dass die Bielefelderin zu Boden fiel. Als der Täter die Tasche bereits hatte, trat er der 18-Jährigen zweimal in den Rücken und schubste sie mehrmals. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Mann in Richtung Innenstadt.

Die Bielefelderin beschrieb den Täter wie folgt: Er war etwa 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur, einen Vollbart und schwarze Haare, die er zu einem Dutt zusammengebunden trug. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem schwarzen Hoody, einer Jeans mit Löchern und Sneakern bekleidet. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Beim Kriminalkommissariat 14 melden

Wer diesen Mann auf dem Phantombild erkennt oder Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521/545-0 zu melden.