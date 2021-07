„Wer klaut schon einen Bus?“

Vlotho

Zum zweiten Mal in diesem Sommer hat ein Unbekannter einen Linienbus in Vlotho gestohlen und damit eine nächtliche Spritztour unternommen. Vor vier Wochen wurde der Bus an einer Haltestelle in Lemgo entdeckt. An diesem Sonntag wurden Spaziergänger am Werre-Ufer in Löhne auf einen Gelenkbus aufmerksam.

Von Jürgen Gebhard