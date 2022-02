Wer kommt, wer geht, wer bleibt

Mehr als ein Drittel der Erstklässler wird in Bielefeld nicht an der wohnortnächsten Grundschule angemeldet

Bielefeld

3269 Jungen und Mädchen gehen aktuell in die erste Klasse. Mehr als ein Drittel von ihnen ist nicht an der wohnortnächsten Grundschule angemeldet worden. Das städtische Bildungsbüro und die Fakultät für Erziehungswissenschaften an der Uni Bielefeld haben das jährlich wiederkehrende Phänomen und seine sozialen Auswirkungen jetzt untersucht. Feste Schuleingangsbereiche sind dabei nicht die Lösung, findet die Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Annette Textor. Entscheidend seien Profil und Ausstattung der Primarschulen.

Von Michael Schläger