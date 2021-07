Wer komponiert den Höxter-Hit?

Einige Lieder wurden daraufhin auch eingereicht. Doch dann stockte das Verfahren wegen der Corona-Pandemie – weder Proben noch Aufführungen waren möglich. Jetzt will die Landesgartenschau-Gesellschaft einen neuen Anlauf nehmen und den Wettbewerb zu Ende führen.

„Die bisher hier eingegangenen Beiträge bleiben im Rennen“, erklärt Gartenschau-Geschäftsführerin Claudia Koch. Doch es gibt einen neuen Einsendeschluss: Bis zum 1. September 2021 können weitere Hits für Höxter eingereicht werden. „Der Liedtext muss Bezug zur Landesgartenschau haben und die Melodie sollte eingängig sein“, umschreibt Claudia Koch die Anforderungen. Ein Smartphone reiche für die Aufnahme völlig aus. Egal ob Band, Chor, Orchester, Solokünstler, Verein oder Schulklasse – alle können überlegen, wie die Gartenschau klingen könnte.

Nach der erneuten Ausschreibung wird eine Vorauswahl getroffen. Am letzten September-Wochenende soll es dann in Höxter ein Open-Air-Konzert geben. Die Kandidaten werden öffentlich auftreten und ihren Song auf der Bühne präsentieren. Die prominent besetzte Jury und das Publikum küren gemeinsam den Sieger. „Wir denken an eine Abstimmung am Handy per App und eventuell parallel über Social-Media-Kanäle“, erläutert Claudia Koch das Verfahren. Die Teilnehmer müssen einige Formalitäten beachten: So muss der Song im MP3-Format auf einem USB-Stick im Stadthaus abgegeben oder per E-Mail an landesgartenschau@hoexter.de geschickt werden. „Nur digitale Einreichungen sind erlaubt“, betont Claudia Koch. Dazu sind einige Teilnahmebögen auszufüllen, die auf der Homepage der Stadt hinterlegt sind. Es geht dabei um die Übertragung der Nutzungsrechte an die LGS-Gesellschaft.

Die Landesgartenschau-Gesellschaft hofft, einen Song zu finden, der Lust auf die LGS 2023 in Höxter macht. Der Sieger-Titel wird am Ende in einem professionellen Tonstudio aufgenommen und soll vielfältig vor und während der Landesgartenschau eingesetzt werden.

Höxter blüht auf

In diesen Wochen laufen mit Blick auf die LGS auch Aktionen für eine „grünes Höxter“ weiter. Der Blumenschmuck-Wettbewerb des HVV in der Altstadt steht im Fokus. Eine Jury will in Kürze an einem noch nicht festgelegten Tag durch die Stadt gehen und Blumenschmuck begutachten. Weitere schöne Häuser sind erwünscht.

Einen kleinen Beitrag für ein schönes Höxter hat Auszubildende Selina Dohle vom Blumenhaus Ostermann am Gänsemarkt geliefert. Sie stellte ihr gelungenes Gesellenstück am Gänsemarkt aus und bekam viel Lob für das große florale Ensemble.