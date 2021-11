Wer schießt 14 Mal auf einen BMW?

Vorfall in der Griesenbruchstraße in Spenge: Projektile durchschlagen Scheibe – Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Spenge

14 Projektile schlagen im Bereich der Windschutz-, Fahrer- und Beifahrerscheibe eines geparkten BMW ein. Mutmaßlich hat ein Unbekannter mit einer Schusswaffe in der Nacht auf Donnerstag, 28. Oktober, auf ein geparktes Auto in der Griesenbruchstraße in Spenge geschossen.

Von Kathrin Weege