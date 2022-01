Wer steht künftig am Beckenrand?

34 Jahre stand Karl-Heinz Hanewinkel als Schwimmmeister der Bad Driburger Bäderbetriebe am Beckenrand, hat die Personen im Hallen- und Freibad im Blick behalten, die Badtechnik kontrolliert und auch die Wasserqualität. Seit Januar ist Hanewinkel im Ruhestand und genießt seine freie Zeit.

Schwimmmeister Karl-Heinz Hanewinkel in den Ruhestand verabschiedet

Das Freizeitbad Bad Bad Driburg hat in der Regel von mai an geöffnet. Dann können wieder das 50-Meter-Becken, das Abenteuerbecken oder das Kinderbecken benutzt werden. Der Vorstand mit den Mitgliedern des Fördervereins Freizeitbäder Kernstadt Bad Driburg: links der ehemalige Leiter des Bäderteams, Schwimmmeister Karl-Heinz Hanewinkel, daneben Schwimmmeister Lutz Egeling, recht der Vorsitzende Fred Müller

Aufgewachsen in Willebadessen, hat er im dortigen Schwimmbad seine Ausbildung zum Schwimmmeistergehilfen absolviert und dort gearbeitet. Nach 15 Jahren musste das Schwimmbad aufgrund von Besuchermangels geschlossen werden, und Karl-Heinz Hanewinkel arbeitete danach in der Kurhessentherme in Kassel.