Wer wird nach Thomann-Stahl Regierungspräsident oder Regierungspräsidentin in Detmold?

Dass die CDU die Spitze der Bezirksregierung Detmold besetzen wird, ist keine ausgemachte Sache. Alle fünf Landesbehörden in Nordrhein-Westfalen sollen kurzfristig neue Leitungen erhalten. In der schwarz-grünen Landesregierung gehören die Posten in den Regierungsbezirken Detmold, Münster, Düsseldorf, Köln und Arnsberg zur Verhandlungsmasse.

Das Kabinett will sich an diesem Dienstag mit den Personalien befassen. Nach Informationen dieser Zeitung gilt es als sicher, dass die CDU das Regierungspräsidium in Münster behalten will, nachdem Behördenchefin Dorothee Feller neue NRW-Schulministerin geworden ist. Der CDU-Bezirksverband Münsterland sieht sich durch den Ministerpräsidenten Hen­drik Wüst als neue Hausmacht der Union in NRW.

„Die Münsteraner CDU wird sich die Bezirksregierung nicht nehmen lassen, weil dort einige Zusatzaufgaben angesiedelt sind, wie die Flughafenaufsicht“, sagt ein Insider und geht davon aus, dass die fünf Posten nicht nur unter CDU und Grünen verteilt werden. FDP und SPD hätten durchaus Chancen auf ein Haus.

Arndt Klocke (Grüne) stammt aus Bad Oeynhausen. Wir er Regierungspräsident in Köln? Foto: Klocke

Im Sauerland scheidet Hans-Josef Vogel (CDU, 66) aus. In der Heimat des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz scheint an der Stelle ein Wechsel zu den Grünen eher unwahrscheinlich. In Köln leitet mit Gisela Walsken (64) eine SPD-Politikerin die Regierungsbehörde. Auch sie geht in Pension. Als Nachfolgekandidat käme hier der Grüne Arndt Klocke, gebürtig aus Bad Oeynhausen, in Betracht, der gerne Landesminister geworden wäre und sich in der Öffentlichkeit kritisch darüber geäußert hat, dass mit Oliver Krischer ein Bundes-Grüner in NRW zum Zuge gekommen ist.

Das Rennen um die Besetzung der Bezirksregierung Detmold ist in vollem Gange. Foto:

„Eigentlich dürfte die Frage nur sein, ob wir vier der fünf Posten bekommen oder nur drei“, heißt es aus der OWL-CDU. „Und wenn nur drei, dann dürfen die Grünen auf keinen Fall Detmold haben.“ So ist die Stimmung bei heimischen Christdemokraten, die aus ihrer Enttäuschung über Schwarz-Grün keinen Hehl machen.

Intern wird auch die Kritik an Wüst lauter. Dessen Aussage „Lieber 50 Windräder auf drei Konzentrationsflächen als drei Windräder an 50 Einzelstandorten“ stößt auf Widerstand, weil sie die einseitige Belastung Ostwestfalen-Lippes bei der Energiewende bedeutet. Da die Bezirksregierungen fortan die Genehmigungsbehörden für Windkraftanlagen sein werden, wächst ihre Bedeutung.

OWL-Grüne spielen in Düsseldorf unterrepräsentiert

Dass CDU und Grüne Detmold wollen, liegt auch daran, dass sich beide OWL-Bezirksparteien in Düsseldorf un­terrepräsentiert sehen. Immerhin ist die CDU mit André Kuper (Landtagspräsident) und Daniel Sieveke (Staatssekretär) vertreten, während die OWL-Grünen in der Landesregierung gar keine Rolle spielen.

Nicht auszuschließen ist, dass SPD oder FDP in Detmold die Bezirksregierung bekommen oder die bisherige Nummer zwei, Anke Reck­lies, aufrückt.