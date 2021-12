Wer will Sargträger werden?

Herford

Immer weniger Leute wollen die Verstorbenen unter die Erde bringen. Der Mangel an Sargträgern ist derart eklatant, dass Frank Strathmann, Chef des Bestattungsunternehmens Deppendorf & Preuß, sagt: „Wir sind personell extrem auf Kante genäht. Und so geht es vielen in der Branche.“

Von Moritz Winde