Wer wird Kiefers Nachfolger?

Bünde

Er hat die Kirchenmusik-Szene in Bünde in den letzten Jahrzehnten geprägt wie kein anderer: Hans-Martin Kiefer. Mit mittlerweile 66 Jahren will sich der begnadete Instrumentalist nun aber bald aus dem Rampenlicht zurückziehen. Doch wer tritt in seine großen Fußstapfen?

Von Daniel Salmon