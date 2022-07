Wer zählt die meisten Schmetterlinge in Enger und Spenge?

Spenge/Enger

„Schmetterling, du kleines Ding, such dir eine Tänzerin“, so heißt es in dem beliebten Kinderlied. Dabei wird es allerdings für die heimischen Falter immer schwieriger, eine geeignete Partnerin zu finden. Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs und Admiral sind wie andere Insekten in ihrer Existenz bedroht.

Von Peter Schubert