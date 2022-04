„Werde meinen Weg schon finden“

Die Kisten sind gepackt: 48 Dienstjahre bei der Stadt Paderborn passen in einige wenige Kartons. Doch an seinem letzten offiziellen Arbeitstag am Freitag hat Udo Olschewski, langjährige Leiter des Ordnungsamtes, weitaus mehr mit nach Hause genommen: seine Erinnerungen an eine Zeit, die ihn immer wieder vor neue Herausforderungen stellte.

„Auch, wenn es manchmal stressig war – ich bin jeden Tag mit einem Lächeln hier angekommen“, sagt Udo Olschewski rückblickend. 48 Jahre seien „ein verdammt langer Zeitraum“, aber in jedem Abschnitt sei etwas passiert, das „nicht ganz normal war, dafür aber vieles noch interessanter gemacht hat“.

Nachdem Olschewski 1974 und 1976 als Aushilfskraft Verwaltungsluft geschnuppert hatte, startete er im August 1976 mit dem Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst. Daran an schlossen sich fünf Jahre als Sachbearbeiter im Sportamt (Februar 1978 bis Oktober 1983). „Das war eine tolle Zeit, in die auch die Einweihung der Schwimmhalle am Maspernplatz fiel“, sagt Olschewski. Zur „Schwimmoper“ wurde das Bad erst etwas später – auch durch das Zutun des heute 66-Jährigen, der sich gerne an die Abende erinnert, an denen unter Musikbeschallung geschwommen werden durfte.

Nach dem Vorbereitungsdienst für den gehobenen Dienst, der Arbeit in der Erhebungsstelle zur Durchführung der Volkszählung 1987 und einigen Monaten im Sozialamt wechselte Olschewski im Juli 1988 als Projektleiter in die Kulturwerkstatt. Dass er die Stätte erst kurz vor Beginn seiner Aufgabe im Blick hatte, gibt er offen zu: „Nachdem ich gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, dort zu arbeiten, bin ich abends erstmal hingefahren und habe geschaut, was die Kulte überhaupt ist.“ Anschließend gefielen ihm die Aufgaben so gut, dass er von Januar 1992 bis Februar 2001 seine erste Stelle als Amtsleiter in der Kulturstätte innehatte. Olschewski: „Ich konnte ganz viel machen und genauso viel lernen.“

Neun Jahre blieb er in der Kultur, ehe er als Abteilungsleiter in das damalige Amt für Gebäudemanagement wechselte und im Juli 2004 die Leitung des Amtes für öffentliche Ordnung übernahm. Damit hatte er seine berufliche Erfüllung gefunden. Allgemeine Gefahrenabwehr, Ausländerabteilung, Verkehrssicherung, Gewerbeangelegenheiten, Bußgeldabteilung: Die Aufgaben im Ordnungsamt sind vielfältig.

In bester Erinnerung geblieben sind ihm neben Liborifesten, für deren Planung er lange zuständig war, auch das Public Viewing auf dem Franz-Stock-Platz (erstmals 2006), die Aufstiegsfeier des SC Paderborn in die 1. Fußball-Bundesliga mit 15.000 Menschen auf dem Rathausplatz (2014) oder der NRW-Tag (2007). Doch auch die Flüchtlingskrise und die Corona-Pandemie wurden für Olschewski Alltag. „Das ex­trem hohe und gleichbleibende Arbeitspensum aufgrund der Pandemie hat sehr an mir und meinem Team genagt“, sagt er.

Zu Belastungsspitzen kam es auch immer dann, wenn bei Bauarbeiten im Stadtgebiet eine Bombe gefunden wurde: 35 Bomben- und Kampfmittelfunde fielen in seine Amtszeit. Vor eine Mammutaufgabe hatte ihn 2018 der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit 1,5 Tonnen Sprengstoff mitten in der Südstadt gestellt. Vor der geglückten Entschärfung mussten 26.000 Menschen evakuiert werden. „Ich hatte mich gerade in den Urlaub verabschiedet, als ein Kollege anrief und sagte: ‚Ich denke, es ist besser, du kommst“, berichtet Olschewski, der bei einem Bombenfund in der Nähe des Bahnhofs mitansehen musste, wie eine vom Bagger zufällig ausgehobene Bombe vom Schuttberg herunterkullerte und sie sich ein Mann des Kampfmittelbeseitigungsdienstes unter den Arm klemmte, um sie zur Entschärfung zurück in die Baugrube zu tragen.

Was er für den Ruhestand plant? Der zweifache Familienvater ist sich sicher: „Ich lasse alles auf mich zukommen und werde meinen Weg schon finden.“