Werner und Helga Kruck feiern in Vinsebeck Geburstag

Während ihrer Schulzeit lernten sich Helga Weber und Werner Kruck im zarten Alter von 15 und 16 Jahren kennen. Miteinander verheiratet sind sie seit 53 Jahren. Zur Familie gehören heute zwei gemeinsame Kinder und vier Enkelkinder. Und sie haben noch etwas gemeinsam: Sie kamen beide an einem 14. Oktober zur Welt. Helga 1942 in Magdeburg und Werner 1941 in Essen. Und wenn sie heute mit ihrer Familie und netten Bekannten Geburtstag feiern, dann blickt sie auf 80 und er auf 81 prall gefüllte Lebensjahre zurück.

Nach Vinsebeck verschlug es das Ehepaar erst nach Werners Pensionierung. Zuvor war er als Forstbeamter in Franken, in der Eifel und am Niederrhein tätig. Als ausgebildete Kindergärtnerin übernahm Helga Weber-Kruck während dieser Zeit die Leitung verschiedener Kindergärten. Die Frage, warum sich das Ehepaar nach Werners Pensionierung für das ostwestfälische Vinsebeck entschied, beantwortet Werner Kruck wie folgt: „Die Landschaft mit ihren Bergen, Wäldern und der einzigartigen Natur hat uns begeistert.“ Und so ist Kruck Ortsheimatpfleger von Vinsebeck geworden und aktiv im Heimatverein Steinheim. Er sammelt Informationen über hier lebende Wildkatzen und war aktiv beim Aufstellen eines Nistmastes für Störche. Ein weiteres Hobby ist das Führen von Wandergruppen.