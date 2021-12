„Werthers Finanzzahlen sind grottenschlecht“

„Was uns als erstes auffiel: Mit 2,1 Millionen Euro hätten wir mit dieser Planung das höchste Defizit seit 2014, da sind Corona-Mehrbelastungen noch nicht einmal eingerechnet – das als solide Haushaltsführung zu bezeichnen, ist schon sehr speziell“, schüttelt Birgit Ernst den Kopf. „Oder verlässt sich die Stadt darauf, dass es ja vielleicht doch noch eine Million mehr an Gewerbesteuern gibt, wie es schon einmal der Fall war?“ Aktuell sieht der Gesamtergebnisplan Aufwendungen in Höhe von 23,38 Millionen Euro vor bei Erträgen von 21,26 Millionen. Was die CDU auch erschreckt: „Es wird keine Rücklage für kommende coronabedingte Einbußen geschaffen“, merkt Ralf Eckelmann an.

