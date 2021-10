Wertschätzung statt Armenspeise

Nach dem großen Erfolg der Vesperkirche im Februar 2020 und der coronabedingten Absage in diesem Jahr soll es vom 20. Februar bis 6. März 2022 eine Neuauflage in der Neustädter Marienkirche geben.

„Wir konnten einlösen, was sonst in unserer Gesellschaft kaum noch möglich ist, nämlich Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten an einen Tisch und miteinander ins Gespräch zu bringen“, resümiert Christian Bald, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises und Träger der Vesperkirche.