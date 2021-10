Wertvolle Uhr und Bargeld gestohlen

Täter brechen mehrere Wohnungen in der Spiekerstraße in Delbrück auf – Polizei sucht Zeugen

Delbrück

Bei einem Wohnungseinbruch in ein dreigeschossiges Haus in der Spiekerstraße in Delbrück haben Einbrecher neben Bargeld und einem Portemonnaie eine wertvolle Montblanc-Uhr gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.