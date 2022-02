Weser-Hochwasser überflutet die Radwege

Beverungen/Höxter

In Beverungen sowie in den Weserorten Lauenförde, Wehrden oder Herstelle ist die Weser nah an die Wohnbebauung herangerückt. Am Pegel Höxter bei Corvey sind am Montag fast 4,50 Meter Hochwasser gemessen worden. Tendenz steigend. Die Landesgartenschau-Bauarbeiten auf der langen Weserpromenade zwischen dem Corveyer Hafen und dem Schiffsanleger sind weitgehend eingestellt worden, das Gerät wurde auf höheren Stellen geparkt. Noch ein paar Zentimeter und der Weserradweg wird komplett überflutet.

Von Michael Robrecht