Weser Wohnwelt soll erweitert werden

Einrichtungshaus in Höxter plant neues Lager auf 7000 Quadratmetern – starkes Umsatzwachstum in den vergangenen Jahren

Das Einrichtungshaus Weser Wohnwelt an der B64 in Höxter soll mit einem Lager deutlich erweitert werden.

„Wir konnten in den vergangenen Jahren insgesamt ein gutes Umsatzwachstum verzeichnen“, erklärte Fischer: „Und das nicht trotz, sondern wahrscheinlich auch wegen Corona. Die Menschen sind deutlich häufiger zuhause und legen deshalb noch mehr Wert auf die Einrichtung. Aus diesem Grund ist es erforderlich, unsere Lagermöglichkeiten zu erweitern.“ In Gesprächen mit der Stadt Höxter habe Fischer bezüglich der Erweiterungspläne sehr viel positive Resonanz erfahren, wie er betont: „Wir stärken damit einmal mehr den Standort Höxter und wirken dem Kaufkraftabfluss in Richtung Paderborn entgegen. Und da wir durch eine Erweiterung auch ein höheres Mengengeschäft haben würden, könnten auch die Preise für unsere Kunden noch ein wenig geringer ausfallen.“ Doch damit nicht genug der nach Fischers Ausführungen positiven Effekten einer Erweiterung der Lagerfläche – diese soll wiederum vier neue Arbeitsplätze schaffen. Insgesamt sind am Standort Höxter, an dem die Weser Wohnwelt seit 1977 beheimatet ist, 55 Mitarbeiter beschäftigt.