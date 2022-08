Wespen: Feuerwehr Bünde darf nur in Gefahrensituationen helfen

Bünde

Mit einem Schutzanzug wie ein Imker ausgestattet, verfrachtet die Bünder Feuerwehr ganz vorsichtig ein Wespennest in eine Kiste, um das summende Volk in ein ruhiges Stückchen Wald umzusiedeln. Was vor Jahren im Sommer noch mehrfach täglich bei der Feuerwehr auf der Agenda stand, kommt heute nur noch selten vor.

Von Kathrin Weege