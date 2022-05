Westenholzer Schützen lassen es krachen

„Die Vorfreude ist groß. Viele Westenholzer fiebern dem Vogelschießen an Christi Himmelfahrt und dem Schützenfest über Pfingsten entgegen“, freuen sich Oberst Uwe Erkelenz und Brudermeister Christian Knies auf den Neustart nach langer coronabedingter Pause. Nachdem in Anreppen und Delbrück bereits neue Regenten gefunden wurden, warten auch die Westenholzer auf die neuen Würdenträger und Nachfolger von Frank und Melanie Aring.

Am Feiertag, Donnerstag, 26. Mai, treten die Schützen zunächst um 14.15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus an. Nach der Begrüßung durch Oberst Uwe Erkelenz empfangen die Schützen den amtierenden Hofstaat um Königspaar Frank und Melanie Aring. Auf einem Planwagen bringen sie die von den heimischen Kindergartenkindern farbenfroh bemalten Schützenvögel zum Festplatz. Begleitet von den Musikfreunden Westenholz und dem Spielmannszug Mastholte, führt der Marsch durch das Dorf zum Festplatz an der Suternstraße.

Nach der Begrüßung durch Brudermeister Christian Knies werden die siegreichen Teams des Dorfpokalschießens durch Schießmeister Frank Schuster prämiert. Gegen 15 Uhr beginnen die Jungschützen mit ihrem Königsschießen. Gegen 16 Uhr sollte der Nachfolger für Jungschützenkönig Florian Poll ermittelt sein. Frank Schuster wird den zweiten Teil der Siegerehrung des Dorfpokalschießens vornehmen, ehe das Ringen um die Königswürde beginnt. In der Vergangenheit haben sich daraus oftmals spannende Wettkämpfe ergeben. Das wird jetzt nicht anders sein, warten auf die neuen Majestäten mit dem Kreisschützenfest in Boke und dem Bundesfest in Ostenland gleich zwei zusätzliche Schützen-Höhepunkte im Delbrücker Land.

Für alle Vatertags-Ausflügler und Gäste ist der Festplatz an der Suternstraße nachmittags am 26. Mai ein ideales Ziel. Abends feiern die Gäste die neuen Majestäten beim Festball im Festzelt. Für die Feier wurde das Festzelt mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, die reichlich Frischluft ins Zelt transportiert. Die musikalische Gestaltung liegt dabei in den Händen von DJ Mino. Gegen 20.30 Uhr können sich die Besucher auf die Präsentation der neuen Majestäten samt Hofstaat freuen. Daran schließt sich der Tanzabend an. Der Eintritt ist frei.