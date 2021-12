Westenholzer spenden 51.000 Euro

Stolze 50.957,46 Euro haben Spender in Delbrück-Westenholz für die Flutopfer an der Ahr zusammengetragen. Das gesamte Spendengeld wird eins zu eins an die Bürgerstiftung Rhein-Ahr-Eifel weitergeleitet.

Ulla Schormann und Uwe Erkelenz sind froh, dankbar und im positiven Sinne überrascht: „Wir wollten nach den schlimmen Bildern aus den vom Hochwasser betroffenen Regionen schnell helfen. Das Geld soll direkt den von den katastrophalen Folgen getroffenen Menschen helfen. Wir haben auf großzügige Spenden gehofft, aber nicht damit gerechnet, dass so viel Geld zusammenkommt“, berichten die beiden Westenholzer. Gemeinsam mit der Volksbank Westenholz hatten sie im Juli die Spendenaktion initiiert.

„Wir arbeiten eng mit der Bürgerstiftung Rhein-Ahr-Eifel zusammen, die nach ähnlichen Kriterien arbeitet wie die Bürgerstiftung Westenholz, so dass alle Spendengelder bei den Menschen ankommen. In der Eifel wird noch auf Jahre hinaus Hilfe benötigt, so dass wir die Spendenaktion auf jeden Fall im kommenden Jahr fortsetzen und auch Westenholzer Vereine unterstützen werden“, so Volksbankvorstand Andreas Tack.

Viele Einzelpersonen und Unternehmen folgten dem Spendenaufruf, aber auch viele Westenholz Vereine ließen sich einbinden; so sammelten die Schützen bei ihrem Schützenfest light, der Sportverein während seiner Jubiläumswoche und der Tennisclub bei verschiedenen Aktionen.

Ursula Schormann hebt hervor: „Wichtig war vielen Spendern, dass die Verwendung nachvollzogen werden konnte. Unser Dank gilt allen, die zum Erfolg des Spendenaufrufs beigetragen haben.“

Auch Bürgermeister Werner Peitz dankte den Initiatoren und den Spendern: „Viele Menschen haben Hilfe geleistet. Das ist sehr beeindruckend.“

Engen Kontakt zur Bürgerstiftung Rhein-Ahr-Eifel hält Meinolf Berkemeier von der Volksbank Westenholz. In einigen Orten seien noch immer Feldküchen im Einsatz, um die Menschen zu versorgen. Hier konnte der Einkauf von Lebensmitteln über die Westenholzer Spendengelder bezuschusst werden.

„Für Bewohner in Seniorenheimen wurden Christstollen gekauft und als Weihnachtsgeschenk überreicht. Da sind bei vielen Tränen geflossen“, weiß Meinolf Berkemeier.

Ein weiteres Projekt sei die Bereitstellung von Fahrzeugen für verschiedene Fahrdienste gewesen. „Die Autos vieler Menschen sind von der Flut einfach weggespült worden, so dass es für Fahrten zum Arzt oder zum Einkaufen großen Bedarf an fahrbaren Untersätzen gibt. Auch hier konnten wir helfen“, erläutert Meinolf Berkemeier ein weiteres Beispiel für die Verwendung der Spendensummen aus Westenholz.

Die Volksbank Westenholz wird die Spendenaktion auf jeden Fall fortsetzen, so dass in der Schalterhalle auch weiterhin Überweisungsträger ausgelegt werden. Es kann aber auch direkt an die Bürgerstiftung der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel (IBAN: DE 71 5776 1591 0417 8949 00) unter dem Stichwort „Spende: Hochwasser Ahr“ überwiesen werden.