Westerhorstmann übergibt an Kellner

Der stellvertretende Landrat Hans-Bernd Janzen (links) dankte Ferdinand Westerhorstmann (rechts) für 21 ereignisreiche Jahre an der Spitze des Wasser- und Bodenverbandes Boker Heide. An Neukirchs Schleuse fand die symbolische Übergabe eines Aktenordners an den neuen Vorsitzenden, Stefan Kellner (2. von rechts) statt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Franz Hoppe.

Foto: Axel Langer