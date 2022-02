Westfälische Küche in der Brackweder Amtsschänke

Corona und die Folgen haben Artur Hils und Alexandr Poel nicht abgeschreckt: Sie haben die Amtsschänke an der Wikingerstraße in Brackwede übernommen und aus dem traditionsreichen Lokal eine Speisegaststätte mit westfälischer und saisonaler Küche gemacht.

Köche Artur Hils und Alexandr Poel haben Traditionslokal an der Wikingerstraße übernommen

„Etwas anderes anzufangen, kam nicht in Frage. Schließlich sind wir beide gelernte Köche“, sagt Alexandr Poel (38). Zuvor haben er und Artur Hils (36) gemeinsam die Gaststätte Hollmann an der Otto-Brenner-Straße in Sieker geführt, doch haben die Eigentümer des Gebäudes offenbar andere Pläne für den Standort.