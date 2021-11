Wettbewerb der jungen Nachwuchsmusiker

Eine Fachjury bewertet die musikalischen Leistungen und bietet den jungen Musikern Beratungsgespräche an. Wie in 2020 findet der Regionalwettbewerb für die Kreise Höxter, Paderborn und Lippe erneut im Kreis Lippe statt. „Der Kreis Lippe hat, zusammen mit der Stadt Detmold, erneut die große Ehre, einen der größten Musikwettbewerbe Deutschlands für Kinder und Jugendliche auszurichten. Es macht wieder einmal deutlich, welche hohe Bedeutung die musikalische Ausbildung in unserer Region hat“, betont Landrat Dr. Axel Lehmann.

2022 ist der bundesweite Wettbewerb ausgeschrieben für die Solo-Kategorien Streichinstrumente, Akkordeon, Schlagzeug und Gesang (Pop). Ensembles können in den Kategorien Klavier-Kammermusik, im Duo Klavier und Blasinstrument, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble und in der besonderen Besetzung: Alte Musik sowie weiteren Instrumenten teilnehmen.

„2021 wurde der Wettbewerb aufgrund der Corona-Pandemie digital durchgeführt. Für 2022 sind wir aber guter Dinge, dass „Jugend musiziert“ in der Johannes-Brahms-Musikschule und mit so wenig Einschränkungen wie möglich stattfinden kann“, erklärt Romana Papenkordt, Geschäftsführerin und Organisatorin von „Jugend musiziert“ in der Region Detmold-Süd. „Wir werden alle notwendigen Vorbereitungen in unseren Räumlichkeiten treffen und hoffen, dass uns die Pandemie nicht erneut an der Ausrichtung des Regionalwettbewerbs hindern wird“, berichtet Susanne Greschok, Schulleiterin der Johannes-Brahms-Musikschule.

Die Anmeldung ist ab sofort online unter „www.jugend-musiziert.org“ möglich. Bewerbungsfrist ist der 15. November 2021. Der Regionalwettbewerb findet wie gewohnt am letzten Januarwochenende vom 29. bis 30. Januar 2022 in der Johannes-Brahms-Musikschule in Detmold statt.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ startet im Januar 2022 in etwa 170 Regionen Deutschlands. Das Vorspielprogramm besteht aus Musik verschiedener Epochen.

Je nach Alter und Kategorie dauert das Wettbewerbsvorspiel vor der Jury zwischen sechs und 30 Minuten. Musiziert wird um Punkte und Preise, wer mitmacht, erhält eine Urkunde, in der die erreichte Punktzahl dokumentiert ist. Wer im Regionalwettbewerb mindestens 23 von maximal 25 Punkten erhalten hat und älter als zehn Jahre ist, wird zur nächsthöheren Wettbewerbsebene weitergeleitet und nimmt im März an dem Landeswettbewerb, der ebenfalls in Detmold vom 17. bis 22. März 2022 stattfinden wird, teil.

Das Punktesystem zur Bewertung der musikalisch-künstlerischen Leistungen gilt für alle drei Wettbewerbsebenen. Wer also auf Landesebene mindestens 23 Punkte erspielt und mindestens 13 Jahre alt ist, gehört dann zu denjenigen, die als erste Preisträger aller Bundesländer zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ vom 2. bis 9. Juni in Oldenburg eingeladen sind.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Seit 1964 zum ersten Mal zu „Jugend musiziert“ eingeladen worden war, haben beinahe eine Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. In jedem deutschen Profi-Orchester würden sich „Ehemalige“ befinden. Und eine bedeutende Zahl heute international renommierter Musiker habe bei „Jugend musiziert“ erste Bühnenerfahrung gesammelt.

Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Deutschen Musikrat – die Schirmherrschaft hat der Bundespräsident. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt die Grundfinanzierung sicher. Die Finanzierung der Regionalwettbewerbe liegt in den Händen der Kreise, Städte und Gemeinden.

Die Sparkassen, als größter Einzelförderer aus der Wirtschaft, engagieren sich ebenfalls seit vielen Jahren bei „Jugend musiziert“. Sie unterstützen den Nachwuchswettbewerb auf allen Wettbewerbsebenen und in vielen Regionen.

Ausrichterin für die Region Detmold-Süd ist in diesem Jahr wieder die Johannes-Brahms-Musikschule in Detmold. Für Fragen stehe „Jugend-musiziert“-Organisatorin Romana Papenkordt per Email unter „jugendmusiziert@paderborn.com“ oder telefonisch unter Handy 0160/5727878 zur Verfügung.