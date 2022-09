Wettbewerbsthema: „Wohnen hat Geschichte“

Ein wichtiges Anliegen des Wettbewerbs ist es zu zeigen, dass die „große Geschichte“ auch vor der eigenen Haustür Spuren hinterlassen hat. Das Kreisarchiv Gütersloh präsentiert dazu passende, ausgewählte Themen auf seiner Internetseite und bietet Schülern Beratung an.

Die Unterbringung von geflüchteten oder obdachlosen Menschen, der Bau von günstigem Wohnraum für Familien oder betreutes Wohnen im Alter sind aktuelle Themen, die in die Geschichte zurückreichen. Die Bestände des Kreisarchivs zeigen, wie diese Probleme in Halle, Wiedenbrück und Gütersloh oder den Ämtern und Gemeinden im gesamten Kreisgebiet angegangen wurden. So hatte im 19. Jahrhundert fast jede Gemeinde ihr Armenhaus und noch in den 1960er-Jahren gab es in Langenberg eine Übernachtungsstelle für Obdachlose direkt im Rathaus.

Das Thema Wohnen im Alter ging beispielsweise der Kreis Wiedenbrück früh an: Das Kreisaltenheim in Schloß Holte-Stukenbrock war 1951 eine der ersten kommunalen Wohn- und Pflegeheime für Senioren, die bis zum Zweiten Weltkrieg fast ausschließlich in den Familien betreut wurden.

Mit den online gestellten Geschichten und Quellen will das Kreisarchiv Jugendlichen mögliche Themen für ein Projekt im Rahmen des Geschichtswettbewerbs vorstellen und zeigen, dass sich hinter den Aktendeckeln von Ämtern und Dezernaten spannende Geschichten aus fast jedem Ort im Kreis Gütersloh verbergen.

Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler, die Interesse an einer Wettbewerbsteilnahme oder einer Recherche im Kreisarchiv haben, können sich an den Archivleiter Ralf Othengrafen oder den geschichtspädagogischen Mitarbeiter Franz Jungbluth wenden. Beide kennen nicht nur die Archivbestände, sondern haben als Jurymitglieder des Geschichtswettbewerbs auch Tipps für verschiedene Altersklassen und Schulformen. Zudem kann das Kreisarchiv Kontakte zu anderen Archiven und Museen im Kreis herstellen, die Material für weitere Wohngeschichten vor Ort haben könnten.

Kontakt: Kreisarchiv Gütersloh, Moltkestraße 47, Gütersloh, Telefon 05241/852003, E-Mail [email protected], Internetadresse www.kreis-guetersloh.de/archiv