Gefrierender Regen und Schnee sorgen am Donnerstag für glatte Straßen. Vor Glatteisbildung durch überfrierende Nässe auf den Straßen am Morgen wird auch in OWL gewarnt.

Am Donnerstagmorgen (26.1.) sind in NRW viele Streufahrzeuge im Einsatz.

Der Niederschlag breitet sich bis zum Mittag von Nordwesten her in Richtung Osten aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Die DWD-Meteorologen warnten vor Glatteisbildung durch überfrierende Nässe auf den Straßen. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag maximal ein bis sechs Grad.

So dürfte der Berufsverkehr am Morgen noch vom regnerischen Winterwetter beeinträchtigt sein: Regen und Schneeregen wechseln sich Donnerstagfrüh ab. In Ostwestfalen, dem Sauerland und in der Eifel sind zudem ein bis drei Zentimeter Neuschnee möglich. Erst am Nachmittag soll dem DWD zufolge der Regen aufgehört haben.

Von der A30 zwischen Osnabrück und Bad Oeynhausen meldete ein Polizeisprecher insgesamt sechs Unfälle. Eine Person sei leicht verletzt worden. In Bielefeld zählte die Polizei drei Unfälle mit Blechschäden.

Kreis Herford: elf witterungsbedingte Unfälle

Überfrorene Straßen und Schneefall haben auch Auswirkungen auf die Verkehrssituation im Kreis Herford.

Polizei im Kreis Gütersloh: Bitte fahren Sie vorsichtig!

Auch im Kreis Gütersloh ist es am Donnerstagmorgen zu mehreren Unfällen gekommen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kreispolizeibehörde Gütersloh (@polizei.nrw.gt)

In der Nacht zu Freitag herrscht laut DWD-Prognose im Bergland weiter Glättegefahr durch Schneefall, in tieferen Lagen kann es noch vereinzelt schwachen Niederschlag geben. Am Freitag ist es bei Höchstwerten bis vier Grad meist bewölkt und trocken, vor allem im Bergland kann noch etwas Schnee fallen.