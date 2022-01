Wewelsburger Johanneslinde nicht mehr zu retten

Wewelsburg

Franz Schubert hat den Lindenbaum „am Brunnen vor dem Tore“ als Sehnsuchtsort besungen. Vorbei an der Johanneslinde in Wewelsburg sind im Laufe der vergangenen Jahrzehnte sicherlich viele Schützenzüge in Richtung Halle eingebogen. Wenn nun nach Corona endlich wieder unbeschwert Schützenfest gefeiert werden kann, ist die alte Linde allerdings nicht mehr da: Sie wurde kurz vor Weihnachten gefällt. Viele Einwohner Wewelsburgs sind darüber traurig.

Von Hanne Hagelgans