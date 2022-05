WhatsApp-Betrüger erbeuten im Kreis Paderborn vierstellige Beträge

„Mama, ich habe eine neue Handynummer und kann momentan kein Geld überweisen. Kannst Du mir helfen?“ So oder ähnlich starten immer wieder WhatsApp-Betrüger erfolgreiche Beutezüge.

Aktuelle Fälle in Delbrück und Büren

So können die WhatsApp-Nachrichten der Betrüger aussehen.

Am vergangenen Montagnachmittag erhielt eine 58-jährige Delbrückerin angeblich von ihrer Tochter eine Nachricht auf dem Handy. Die Tochter habe eine neue Nummer und benötige 3100 Euro. Die Betrogene ging davon aus, wirklich mit ihrer Tochter Kontakt zu haben und überwies das Geld auf die ihr genannte Kontoverbindung.

Auch in Büren wurde ein 63-jähriger Mann Opfer dieser Masche. Angeblich habe seine Tochter eine neue Nummer und ihr Online-Banking sei gesperrt. Sie bat in der Nachricht um die Sofortüberweisung bestimmter Geldbeträge. Der Geschädigte zahlte 1.859,99 Euro an die Bankverbindung von M. Fatehmahomed mit der IBAN DE14 1101 0101 5675 2953 50. Erst nach der Überweisung kontaktierte der Vater seine Tochter, die ihn über den Betrug aufklärte.

Der Polizei Paderborn wurden am Dienstag weitere Betrugsversuche gemeldet, beispielsweise: Tochter/Sohn/Enkel/Enkelin seien in Not, es müsse Lösegeld gezahlt werden, Angebot von Glückspiel-Abo mit Überweisungsaufforderung, es sei zu einem „Europol“-ID-Diebstahl gekommen.

Wie bei vielen Betrugsarten gehen die Täter äußerst geschickt vor. Um Ausreden sind die Betrüger nie verlegen. Die Polizei warnt deswegen erneut und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit: „Sollten Sie von einer Ihnen bekannten Person unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden. Speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der ‚alten‘ bekannten Nummer nach. Seien Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messangerdienste äußerst misstrauisch. Falls Sie nach einer Aufforderung bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie eine Rücküberweisung. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf – dieser ist für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen von Bedeutung.“